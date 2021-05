Ue: Draghi, 'programma Sure resti al suo posto' (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata dell'Adnkronos Ileana Sciarra) - "Il programma Sure di sostegno all'occupazione rimanga al suo posto". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento al panel sul tema 'Employment e Jobs' al Social Summit di Porto. Il governo italiano mira infatti a rendere il programma 'Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency' strutturale, anche nell'ottica del dibattito in corso su un sistema europeo di assicurazione contro la disoccupazione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata dell'Adnkronos Ileana Sciarra) - "Ildi sostegno all'occupazione rimanga al suo". Così il premier Mario, in un passaggio del suo intervento al panel sul tema 'Employment e Jobs' al Social Summit di Porto. Il governo italiano mira infatti a rendere il'Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency' strutturale, anche nell'ottica del dibattito in corso su un sistema europeo di assicurazione contro la disoccupazione.

