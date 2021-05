"Ho avuto un tumore e ora non posso avere figli". La Biancofiore prende "distanze abissali da Tajani": "La famiglia è dove c'è amore" (Di venerdì 7 maggio 2021) Le parole del numero due di Forza Italia, Antonio Tajani, hanno attirato critiche anche dal suo stesso partito. Prima tra tutte è la parlamentare Michaela Biancofiore a dissociarsi: "Sono notoriamente una persona molto riservata che non ama mettere in piazza la propria vitae, specie i propri dolori. Ma le incredibili parole sulla famiglia del Vice Presidente del mio partito mi spingono a prendere distanze abissali da Tajani e a rendere pubblico un problema personale che non ho mai rivelato per evitare di prestarmi a strumentalizzazioni politiche. Ma oggi credo sia anche importante sposare la ricerca di coraggio alle donne di Forza Italia arrivata in queste ore dai mondi più trasversali". Da qui il racconto: "Ho avuto un tumore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Le parole del numero due di Forza Italia, Antonio, hanno attirato critiche anche dal suo stesso partito. Prima tra tutte è la parlamentare Michaelaa dissociarsi: "Sono notoriamente una persona molto riservata che non ama mettere in piazza la propria vitae, specie i propri dolori. Ma le incredibili parole sulladel Vice Presidente del mio partito mi spingono aredae a rendere pubblico un problema personale che non ho mai rivelato per evitare di prestarmi a strumentalizzazioni politiche. Ma oggi credo sia anche importante sposare la ricerca di coraggio alle donne di Forza Italia arrivata in queste ore dai mondi più trasversali". Da qui il racconto: "Houn...

