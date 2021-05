Isola 2021 | Ubaldo Lanzo lascia il programma e torna in Italia

(Di giovedì 6 maggio 2021) Poco fa è arrivata una notizia che nessuno si aspettava:, uno dei concorrenti più amati e agguerriti di questa edizione dell’dei Famosi, ha deciso dire ile a quanto pare al massimo domani prenderà l’aereo perre in. Non sono chiari i motivi che hanno spinto lo stilista e cromatologo calabrese – che questa settimana tra l’altro era al televoto con Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia – ad abbandonare il, ma si mormora che si tratti di motivi di salute. Se così fosse,sarebbe l’ennesimo naufrago dopo Brando Giorgi, Elisa Isoardi e Paul Gascoigne a dover concludere anzitempo un’avventura che avrebbe anche potuto vederlo ...

repubblica : Brexit, guerra della pesca con la Francia: la Gran Bretagna schiera 2 navi da guerra davanti all'isola di Jersey - ilpost : Francia e Regno Unito litigano per i diritti di pesca su un’isoletta - ansaeuropa : 'Facciamo appello alla calma e alla moderazione', ha aggiunto la portavoce della @EU_Commission riguardo la mobili… - FabioGaruccio : Protesta dei pescherecci francesi nella Manica, tensione con Londra - Europa - ANSA - angelo_bonanata : ?? Regate maggio: la Rolex Capri Sailing Week 2021 Articolo integrale su Angelo Bonanata Blog L’edizione 2021 della… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021

I circa 50 pescherecci francesi, che da stamattina stazionavano nelle acque dell'britannica di Jersey, nella Manica, per protesta contro le condizioni imposte nel dopo - ... 6 maggioHelier , capitale e porto principale dell', con il rischio di privare i suoi abitanti persino della corrente elettrica. Sono circa 50 - 60 i pescherecci francesi che hanno montato la protesta al ...Ecco come si presentava il lago di Isola Santa solo pochi giorni fa, dopo un temporale che ha riversato nella Turrite Secca tanta acqua di colorazione biancastra che poi è arrivata fino al bacino idro ...MESSINA – Partirà domani nell’isola di Salina la vaccinazione di massa della popolazione, dopo il via libera da parte del commissario nazionale all’emergenza Covid Figliuolo. La somministrazione delle ...