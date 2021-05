Cantiere Navale di Palermo, Fasola (UGL): “Ci auspichiamo che tutti i progetti posti in essere vengano realizzati in tempi brevi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Nella giornata di mercoledì 5 maggio ha avuto luogo a Palermo un Incontro tra le organizzazioni sindacali di categoria e il presidente dell’Autorita’ di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti. Al centro della discussione, l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto di ristrutturazione del bacino da 150 mila tonnellate del Cantiere Navale, ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 6 maggio 2021) Nella giornata di mercoledì 5 maggio ha avuto luogo aun Incontro tra le organizzazioni sindacali di categoria e il presidente dell’Autorita’ di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti. Al centro della discussione, l’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto di ristrutturazione del bacino da 150 mila tonnellate del, ... L'articolo UGL SICILIA.

Ultime Notizie dalla rete : Cantiere Navale Fincantieri Palermo, Fiom incontra presidente Autorità portuale Al centro della discussione, l'aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto di ristrutturazione del bacino da 150 mila tonnellate del Cantiere Navale, opera strategica per poter ridare allo ...

PRIMO MAGGIO "FESTA DEI LAVORI": IL MESSAGGIO DEL SINDACO VALERIA MANCINELLI I lavori: il nostro cantiere navale, gli ospedali, le scuole, la barista, l'elettrauto, la cassiera, il libero professionista... Chi difende il lavoro, chi lo inventa, chi lo cerca disperatamente. In ...

IL NUOVO LOOK DEL CANTIERE NAVALE SANLORENZO DI LA SPEZIA Archiportale.com Agenzia Industrie Difesa firma accordo quadro con Fincantieri ROMA, 4 maggio 2021-Nella giornata di ieri il Direttore Generale di Agenzia Industrie Difesa, Nicola LATORRE, e l’Amministratore Delegato della società Fincantieri, Giuseppe BONO, hanno siglato l’Acco ...

Venduto il Wally 101 piedi, un nuovo magnifico cruiser-racer La consegna dell’innovativo mega sailer di 145 piedi lo scorso anno, Wally è orgogliosa di annunciare la vendita di un nuovo 101 piedi a vela full-custom ...

