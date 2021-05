Chi è Francesco, l’uomo diviso fra la Gregoraci e Barbara D’Urso (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si chiama Francesco Zangrillo l’uomo misterioso diviso fra Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso. Entrambe single e molto riservate, le due donne dello spettacolo sarebbe state corteggiate entrambe dal manager. Nei mesi scorsi si era parlato molto del presunto nuovo amore della conduttrice dei Domenica Live e Pomeriggio Cinque, innamorata di un uomo speciale lontano dai riflettori della tv. Il fortunato sarebbe proprio Zangrillo che, dopo una vacanza nella villa di Capalbio della D’Urso, avrebbe iniziato a corteggiare un’altra donna: Elisabetta Gregoraci. Sarebbe stato proprio Francesco a inviare alla showgirl il mazzo di rose rosse sfoggiato dall’ex di Briatore su Instagram. A svelarlo il magazine Chi, secondo cui Zangrillo e la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si chiamaZangrillomisteriosofra Elisabetta. Entrambe single e molto riservate, le due donne dello spettacolo sarebbe state corteggiate entrambe dal manager. Nei mesi scorsi si era parlato molto del presunto nuovo amore della conduttrice dei Domenica Live e Pomeriggio Cinque, innamorata di un uomo speciale lontano dai riflettori della tv. Il fortunato sarebbe proprio Zangrillo che, dopo una vacanza nella villa di Capalbio della, avrebbe iniziato a corteggiare un’altra donna: Elisabetta. Sarebbe stato proprioa inviare alla showgirl il mazzo di rose rosse sfoggiato dall’ex di Briatore su Instagram. A svelarlo il magazine Chi, secondo cui Zangrillo e la ...

