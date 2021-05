Pensioni, Landini (Cgil): la riforma non è più rinviabile (Di martedì 4 maggio 2021) Una riforma delle Pensioni che superi il sistema Fornero ormai "non è più rinviabile". L'ha affermato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, intervenendo oggi al webinar "Previdenza. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Unadelleche superi il sistema Fornero ormai "non è più". L'ha affermato il segretario generale dellaMaurizio, intervenendo oggi al webinar "Previdenza. ...

