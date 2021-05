Lego Samus Aran Gunship è in fase di review presso LEGO | il set di Metroid arriverà nei negozi? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 4 maggio 2021) Il meraviglioso prototipo dichiamatoè indinella sezione Ideas: il set diè pronto per arrivare nei?. Negli ultimi tempi i rapporti trae Nintendo sembrano essere molto buoni. Le due compagnie, infatti, sono reduci dal successo della prima stagione diSuper Mario e stanno già portando neile nuove espansioni. Questa volta c’è pure lo Starter Pack ufficiale diLuigi. Con queste premesse potrebbe non essere impossibile per le due aziende trovare un accordo economico per mettere in commercio il meraviglioso ...

Ultime Notizie dalla rete : Lego Samus

Multiplayer.it

L'utente L - DI - EGO ha presentato un design sul sito web di's Ideas che porta il trattamento del blocco ae alla sua cannoniera, ma il sito richiede voti per mettere questo concetto di ...Mentre i fan disono ancora in attesa di aggiornamenti su Metroid Prime 4 , dalla rete emerge l'idea di un setcompletamente ispirato alla serie, potenzialmente pronto a ricalcare il successo diSuper ...Grâce à vos votes, il se pourrait que LEGO soutienne le magnifique projet d'une gamme de jeu LEGO Prince of Persia. Modulable et très détaillé, cet ensemble offrirait des combinaisons quasi illimitées ...Il meraviglioso prototipo di LEGO chiamato Lego Samus Aran Gunship è in fase di review nella sezione Ideas: il set di Metroid è pronto per arrivare nei negozi?. Negli ultimi tempi i rapporti tra ...