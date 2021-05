Incidente nella notte sulla SP231 tra Andria e Corato | morto un 80enne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 maggio 2021) Decedutol’coinvolto nell’avvenutoprovinciale 231 tra. L’uomo, trasportato all’ospedale “Bonomo” già in condizioni critiche, non ce l’ha fatta. L’è avvenuto attorno alle 16:00 quando, secondo una ricostruzione, l’uomo avrebbe imboccato contromano la provinciale a bordo di un’apecar, impattando violentemente contro una fiat Punto proveniente in direzione. La dinamica esatta è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia di Stato. L’altro uomo, circa 60 anni, è rimasto ferito ed è attualmente in pronto soccorso per accertamenti. Con lui anche due passeggeri fortunatamente illesi. Il tutto è avvenuto a soli cinque giorni di distanza ...