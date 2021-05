Chiara Giordano, ex Raoul Bova: “Mi sono sentita una nullità come donna” (Di martedì 4 maggio 2021) Chiara Giordano racconta gli anni della fine della relazione con Raoul Bova. I momenti complicati non sono mancati, per lei e per i figli. Costruirsi una nuova vita non è cosa semplice. Tanto meno con le luci della ribalta puntate su di sé. Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, conduttrice e autrice televisiva, ci ha provato per anni. Dopo la fine del matrimonio illustre con uno degli attori più amati d’Italia, nel lontano 2013, si può dire che ci sia riuscita. Da un punto di vista sentimentale e lavorativo. Non è stato certamente un percorso privo di ostacoli, come lei stessa ha raccontato. I Gossip successivi alla fine della relazione con Bova e le sofferenze dei figli di loro, ... Leggi su chenews (Di martedì 4 maggio 2021)racconta gli anni della fine della relazione con. I momenti complicati nonmancati, per lei e per i figli. Costruirsi una nuova vita non è cosa semplice. Tanto meno con le luci della ribalta puntate su di sé., ex moglie di, conduttrice e autrice televisiva, ci ha provato per anni. Dopo la fine del matrimonio illustre con uno degli attori più amati d’Italia, nel lontano 2013, si può dire che ci sia riuscita. Da un punto di vista sentimentale e lavorativo. Non è stato certamente un percorso privo di ostacoli,lei stessa ha raccontato. I Gossip successivi alla fine della relazione cone le sofferenze dei figli di loro, ...

