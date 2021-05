La tesi di Affari? E' aberrante Genera sprechi e squalifica la Rai

Affaritaliani : Rai, 'la tesi di Affari? E' aberrante. Genera sprechi e squalifica l'azienda' -

Ultime Notizie dalla rete : tesi Affari

Affaritaliani.it

... avvocati e imprenditori e che sarebbe in grado di condizionare nomine e. Tra le rivelazioni ... L'unico modo per fare luce su quelle dichiarazioni dirompenti, è ladel pm Storari, è indagare ......tanto le Istituzioni riservano a quel mondo? Siete arrabbiati perché schifati dal giro di? ...Andiamo!' Ma non ci si è mai posti un quesito? Le frasi degli scienziati che sostenevano tali..."Secondo la tesi di Angelo Maria Perrino bisognerebbe solo prendere gente dall'esterno, come se nella Rai lavorassero solo degli imbecilli". Lo afferma ad Affaritaliani.it Maurizio Gasparri, senatore ...Le ditte coinvolte lavoravano in tutta Italia, ma solo qui pagavano le mazzette e il lavoro, grazie ai trasporti per il marmo e la nautica, era davvero tanto ...