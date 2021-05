Patrizia Laquidara | la cantautrice scalza

Leggi su optimagazine

(Di domenica 2 maggio 2021) Avete presente Grey’s Anatomy? Ecco, non ricordo in che puntata mentre stanno facendo un’operazione a cuore aperto succede uno di quelle catastrofi che, fortunatamente, succedono in un unico ospedale soltanto nelle serie televisive. Succede questa catastrofe e di colpo va via la luce. Non fossimo in Grey’s Anatomy probabilmente il paziente, lì sul tavolo operatorio col torace spalancato, lo sterno e le costole segate e il sangue tutto intorno, sarebbe spacciato. Ma la televisione è la televisione per cui ecco che uno dei medici del serial ambientato a Seattle prende il cuore in mano e comincia a stringerlo ritmicamente, simulando il normale battito cardiaco. Questo finché non torna la luce, l’operazione può riprendere e il paziente salvarsi. Ecco. Quel paziente siamo noi, oggi, in Italia. Il cuore fermo è il nostro, intorno l’apocalisse. A stringerci il cuore con una mano ferma ...