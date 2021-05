Milan-Benevento, dove vederla. Pioli punta su Ibra (Di sabato 1 maggio 2021) Lo svedese dopo tre giornate d’assenza suona la carica. I rossoneri non possono sbagliare Milan-Benevento, dove vederla Milan-Benevento, dove vederla Milan-Benevento, dove vederla – Per un Milan scivolato al quinto posto, anche se a 66 punti, alla pari con Juventus e Napoli, il momento è cruciale. La partita casalinga con il Benevento dell’ex leggenda rossonera Filippo Inzaghi (diretta tv dalle 20:45 su Dazn, Dazn1 e sul canale 209 di Sky per chi avesse lo specifico abbonamento) potrebbe decidere quasi tutta la stagione dei rossoneri, chiamati a vincere contro un’avversaria non irresistibile, ma in piena lotta per la salvezza, pur di rimanere nelle ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Lo svedese dopo tre giornate d’assenza suona la carica. I rossoneri non possono sbagliare– Per unscivolato al quinto posto, anche se a 66 punti, alla pari con Juventus e Napoli, il momento è cruciale. La partita casalinga con ildell’ex leggenda rossonera Filippo Inzaghi (diretta tv dalle 20:45 su Dazn, Dazn1 e sul canale 209 di Sky per chi avesse lo specifico abbonamento) potrebbe decidere quasi tutta la stagione dei rossoneri, chiamati a vincere contro un’avversaria non irresistibile, ma in piena lotta per la salvezza, pur di rimanere nelle ...

