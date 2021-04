Non c’è riforma delle lobby senza legge sulla concorrenza (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che è il più tecnico tra i ministri politici, in una recente ampia intervista al Corriere della Sera ha evocato la questione della complessità e della problematicità del varo e dell’attuazione delle riforme inserite nel Pnrr. Evocando poi esplicitamente il rischio che molte lobby si attrezzeranno per bloccare e contrastare buona parte delle riforme. Per come di solito agisce la nostra classe politica e parlamentare il rischio ci può essere, ma per un progetto straordinario come il Recovery Plan (la cui attuazione durerà per sei anni) sarebbe il caso che sia i ministri che soprattutto il Parlamento dimostrassero almeno una parte di quel coraggio riformatore che ha dimostrato e sta dimostrando il presidente Draghi, sia nei rapporti con Bruxelles, sia nella forte ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che è il più tecnico tra i ministri politici, in una recente ampia intervista al Corriere della Sera ha evocato la questione della complessità e della problematicità del varo e dell’attuazioneriforme inserite nel Pnrr. Evocando poi esplicitamente il rischio che moltesi attrezzeranno per bloccare e contrastare buona parteriforme. Per come di solito agisce la nostra classe politica e parlamentare il rischio ci può essere, ma per un progetto straordinario come il Recovery Plan (la cui attuazione durerà per sei anni) sarebbe il caso che sia i ministri che soprattutto il Parlamento dimostrassero almeno una parte di quel coraggiotore che ha dimostrato e sta dimostrando il presidente Draghi, sia nei rapporti con Bruxelles, sia nella forte ...

