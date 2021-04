Uncharted 4 gira a 60 fps | ecco come

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il modder illusion0001 ha recentemente pubblicato la sua scoperta sul suo blog, spiegando che abbassando la risoluzione del gioco, sono stati in grado di aumentare il suo framerate in modo significativo – secondo MP1st, è stato possibile sbloccare completamente il framerate, permettendo al gioco dire a 60fps durante i filmati e alcuni combattimenti. Sfortunatamente, il problema è che aumentare il framerate significa che la risoluzione deve subire un colpo significativo, scendendo fino a 540p. Oltre a questo calo di risoluzione, la PS4 base soffre anche di una serie di glitch grafici, ma è possibile che le nuove console siano meglio equipaggiate. Nei commenti sotto la loro dimostrazione su YouTube, illusion0001 ha spiegato che una PS4 Pro sarebbe in grado di raggiungere i 60fps a 720p “in scene limitate”, ma raggiungerebbe il suo limite nelle sequenze di ...

