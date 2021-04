Milano: consiglio comunale approva bilancio 2021-2023 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Il consiglio comunale di Milano ha approvato il bilancio di Previsione 2021-2023. L'equilibrio economico-finanziario per la parte corrente è raggiunto a 3,3 miliardi di euro, mentre nella parte in conto capitale è di 4,8 miliardi di euro. "A rendere possibile l'approvazione entro i termini previsti dal Governo, è stato un sub emendamento approvato dalla maggioranza che ha confermato tutte le poste inserite nella delibera, rinviando l'emendabilità all'assestamento di bilancio. In questo modo risultano decaduti più di 100mila emendamenti", spiega una nota del Comune. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021), 28 apr. (Adnkronos) - Ildihato ildi Previsione. L'equilibrio economico-finanziario per la parte corrente è raggiunto a 3,3 miliardi di euro, mentre nella parte in conto capitale è di 4,8 miliardi di euro. "A rendere possibile l'zione entro i termini previsti dal Governo, è stato un sub emendamentoto dalla maggioranza che ha confermato tutte le poste inserite nella delibera, rinviando l'emendabilità all'assestamento di. In questo modo risultano decaduti più di 100mila emendamenti", spiega una nota del Comune.

