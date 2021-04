Grillo, Garante privacy: “Diffusione video ragazza atto illecito” (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Diffusione del video della ragazza, che ha denunciato il figlio di Beppe Grillo e altri tre ragazzi per violenza sessuale, è un atto illecito afferma il Garante della privacy. “In relazione alla circostanza, riferita dai genitori della ragazza presunta vittima di stupro attraverso il loro legale, che frammenti del video, relativo all’oggetto del procedimento penale, vengano condivisi tra amici, il Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione sul fatto che chiunque diffonda tali immagini compie un illecito, suscettibile di integrare gli estremi di un reato oltre che di una violazione amministrativa in materia di privacy”, si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladeldella, che ha denunciato il figlio di Beppee altri tre ragazzi per violenza sessuale, è unafferma ildella. “In relazione alla circostanza, riferita dai genitori dellapresunta vittima di stupro attraverso il loro legale, che frammenti del, relativo all’oggetto del procedimento penale, vengano condivisi tra amici, ilper la protezione dei dati personali richiama l’attenzione sul fche chiunque diffonda tali immagini compie un, suscettibile di integrare gli estremi di un reato oltre che di una violazione amministrativa in materia di”, si ...

ilfoglio_it : Senza Casaleggio e Rousseau, Beppe Grillo è senza scudo. Ma ha una decina di processi civili in corso. E una richie… - FedericoDinca : Ringrazio @GiuseppeConteIT per quello che ha fatto al Governo e per quello che farà con il @Mov5Stelle portando nuo… - ilgiornale : Il garante del Movimento 5 Stelle tace davanti alle richieste della giornalista di 'Di martedì', evitando di commen… - LPace63 : RT @rtl1025: ???? Caso #Grillo: ''In relazione alla circostanza - riferita dai genitori della ragazza presunta vittima di stupro - che framme… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ???? Caso #Grillo: ''In relazione alla circostanza - riferita dai genitori della ragazza presunta vittima di stupro - che framme… -