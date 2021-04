Covid, Lazio: aumentano i contagi nelle scuole (Di mercoledì 28 aprile 2021) In una scuola in provincia di Latina, è stato segnalato un focolaio causato dalla variante inglese del Covid: classi chiuse e allievi in quarantena. Latina, focolaio di variante inglese in una scuola: classi chiuse e allievi in quarantena su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) In una scuola in provincia di Latina, è stato segnalato un focolaio causato dalla variante inglese del: classi chiuse e allievi in quarantena. Latina, focolaio di variante inglese in una scuola: classi chiuse e allievi in quarantena su Notizie.it.

Advertising

tusciatimes : Confcommercio Lazio Nord precisa le misure da rispettare nelle riaperture per rispettare le norme anti Covid - FrancescoFortu6 : @lucatelese Caro Telese fare un battuta sulla Lazio paragonandola al COVID è veramente vergognoso, mi dispiace pens… - Mariari30057064 : RT @paolorm2012: Nel Lazio 45.645 attualmente positivi, di cui 307 in terapia intensiva - Roma – Sono 45.645 i casi positivi al Covid-19 ne… - paolorm2012 : Nel Lazio 45.645 attualmente positivi, di cui 307 in terapia intensiva - Roma – Sono 45.645 i casi positivi al Covi… - Alfrez__ : RT @BomberIgli: veramente ce la stiamo prendendo per il tweet di @lucatelese ? A me fa ride, come fa ridere tutte le volte che dico 'meglio… -