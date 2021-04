Android 11 con One UI 3.1 sui Samsung Galaxy A41 e A31 (Di mercoledì 28 aprile 2021) I Samsung Galaxy A41 e A31 hanno raggiunto entrambi la tappa di Android 11 con One UI 3.1 (dopo essere stati preceduti dal Galaxy A21s poco fa). Parliamo di dispositivi di fascia medio-bassa, che hanno rispettivamente (almeno nel territorio russo) ricevuto i pacchetti A415FXXU1CUD4 e A315FXXU1CUD4. Android 11 con One UI 3.1 introduce un nuovo design dell’UI, una serie di ottimizzazioni della funzione benessere digitale ed alcune altre opzioni aggiuntive (di cui ormai dovreste conoscere i dettagli). L’aggiornamento è anche contraddistinto dalle patch di sicurezza di aprile 2021, anche se bisogna precisare che il colosso di Seul ha introdotto le patch di sicurezza di maggio 2021, almeno a bordo dei Samsung Galaxy S21. I Samsung Galaxy ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) IA41 e A31 hanno raggiunto entrambi la tappa di11 con One UI 3.1 (dopo essere stati preceduti dalA21s poco fa). Parliamo di dispositivi di fascia medio-bassa, che hanno rispettivamente (almeno nel territorio russo) ricevuto i pacchetti A415FXXU1CUD4 e A315FXXU1CUD4.11 con One UI 3.1 introduce un nuovo design dell’UI, una serie di ottimizzazioni della funzione benessere digitale ed alcune altre opzioni aggiuntive (di cui ormai dovreste conoscere i dettagli). L’aggiornamento è anche contraddistinto dalle patch di sicurezza di aprile 2021, anche se bisogna precisare che il colosso di Seul ha introdotto le patch di sicurezza di maggio 2021, almeno a bordo deiS21. I...

