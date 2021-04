Milan, le ultime su Ibrahimovic in vista del Benevento (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Rientrata a Milano dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, la squadra di mister Pioli è tornata subito in campo per iniziare la preparazione in vista della prossima gara casalinga di sabato 1° maggio (ore 20:45) contro il Benevento. Chi è partito titolare ieri ha svolto lavoro di scarico mentre il resto del gruppo, dopo una parte in palestra, ha proseguito l’attivazione in esterno. Dopo una serie di torelli ed esercitazioni tecniche, la seduta è terminata con una partitella su campo ridotto. La buona notizia per Pioli riguarda il ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ormai recuperato e contro i giallorossi di Filippo Inzaghi dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Molto probabilmente toccherà proprio a Ibra ricoprire il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Rientrata ao dopo la sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio, la squadra di mister Pioli è tornata subito in campo per iniziare la preparazione indella prossima gara casalinga di sabato 1° maggio (ore 20:45) contro il. Chi è partito titolare ieri ha svolto lavoro di scarico mentre il resto del gruppo, dopo una parte in palestra, ha proseguito l’attivazione in esterno. Dopo una serie di torelli ed esercitazioni tecniche, la seduta è terminata con una partitella su campo ridotto. La buona notizia per Pioli riguarda il ritorno in gruppo di Zlatan. Lo svedese è ormai recuperato e contro i giallorossi di Filippo Inzaghi dovrebbe essere regolarmente a disposizione. Molto probabilmente toccherà proprio a Ibra ricoprire il ...

