Messi, PSG pronto a farsi avanti: l’indiscrezione dal Brasile (Di martedì 27 aprile 2021) Leo Messi continua a stupire e i numeri stagionali sono incredibili. In 42 partite disputate, la Pulce ha fatto registrare ben 33 gol e 14 assist. Un bottino stellare, che parzialmente compensa la delusione per l’eliminazione in Champions League. Le voci di un possibile addio al Barcellona però non si placano e questa volta sembra che le tentazioni arrivino dalla Francia. Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil infatti, il Paris Saint-Germain continua a sperare di riformare la coppia Messi-Neymar. Il club francese avrebbe deciso di proporre un allettante contratto al fuoriclasse argentino: due anni con opzione per una terza stagione. Messi al momento non si sbilancia sulle voci di mercato, anche perché il ritorno di Joan Laporta alla presidenza del Barcellona potrebbe rimescolare le carte, convincendo la Pulce a vestire ancora la ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Leocontinua a stupire e i numeri stagionali sono incredibili. In 42 partite disputate, la Pulce ha fatto registrare ben 33 gol e 14 assist. Un bottino stellare, che parzialmente compensa la delusione per l’eliminazione in Champions League. Le voci di un possibile addio al Barcellona però non si placano e questa volta sembra che le tentazioni arrivino dalla Francia. Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil infatti, il Paris Saint-Germain continua a sperare di riformare la coppia-Neymar. Il club francese avrebbe deciso di proporre un allettante contratto al fuoriclasse argentino: due anni con opzione per una terza stagione.al momento non si sbilancia sulle voci di mercato, anche perché il ritorno di Joan Laporta alla presidenza del Barcellona potrebbe rimescolare le carte, convincendo la Pulce a vestire ancora la ...

