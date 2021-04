LIVE Real Madrid-Chelsea, Champions League in DIRETTA: andata semifinale in tempo reale (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Real Madrid-Chelsea, semifinale d’andata di Champions League 2020/21, il Real Madrid vuole subito provare a mettere in cassaforte la finale. Zidane dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 con Casemiro perno centrale della linea mediana, agiranno ai suoi lati i soliti Kroos e Modric che si sistemeranno da interni di destra e sinistra. In attacco, Benzema sarà la punta centrale di un tridente completato da Asensio e Vinicius Junior. Fuori Valverde, positivo al Covid-19. Non recupera neanche Mendy, tocca a Marcelo in difesa con Militao e Nacho, Carvajal a destra. Sergio Ramos ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualed’di2020/21, ilvuole subito provare a mettere in cassaforte la finale. Zidane dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 con Casemiro perno centrale della linea mediana, agiranno ai suoi lati i soliti Kroos e Modric che si sistemeranno da interni di destra e sinistra. In attacco, Benzema sarà la punta centrale di un tridente completato da Asensio e Vinicius Junior. Fuori Valverde, positivo al Covid-19. Non recupera neanche Mendy, tocca a Marcelo in difesa con Militao e Nacho, Carvajal a destra. Sergio Ramos ...

