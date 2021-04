Scuole aperte | si torna davvero in classe? La situazione regione per regione

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Aprile: Abbiamo scherzato: scuole aperte a metà. Liberi (quasi) tutti - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Abbiamo scherzato: scuole aperte a metà ?? - Giuggio72684862 : RT @CassioMagistris: @RobertoMerlino1 @sostengo5 cmq le scuole sono aperte! mi pare strano che i docenti francesi nn si siano schierati con… - CassioMagistris : @RobertoMerlino1 @sostengo5 cmq le scuole sono aperte! mi pare strano che i docenti francesi nn si siano schierati contro le aperture - Brapo63 : Polemiche sterili che non ci portano da nessuna parte. La gente comprende norme non complesse e che non debbano ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte

Orizzonte Scuola

Da lunedì 26, in presenza tornano i ragazzi dellesecondarie al 70%. Tuttavia, 'almeno per lunedì e per alcuni altri giorni molti istituti superiori di Roma manterranno le percentuali di ...A Roma porte di nuovoper il Colosseo, con i primi visitatori che hanno approfittato della ... mentre in zona gialla e arancione lesuperiori tornano in classe in una percentuale compresa ...Dalle ore 14 di oggi sono aperte le prenotazioni per la vaccinazione degli over 60. Il Veneto entra in zona gialla ed è in anticipo sul calendario vaccinale. «Inizia la fase di convivenza con il virus ...La famiglia Ard Discount si allarga e supera la soglia dei 160 punti vendita. A Montepalma, frazione di Misterbianco nel Catanese, oggi ha aperto Ard Discound, brand gestito dalla Consortile Ergon. L' ...