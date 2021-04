Mattarella e Draghi la lezione del XXV Aprile per l’Italia in affanno (Di lunedì 26 aprile 2021) Due discorsi pregnanti e decisi - quello di Mattarella e di Draghi - hanno messo al centro della vita del Paese le celebrazioni del 25 Aprile, andando oltre l’occasione di circostanza. Entrambi hanno individuato numerose analogie tra la lotta di liberazione dal nazifascismo e la lotta di liberazione dal Covid andando a fondo su un movimento popolare - quello della Resistenza - che comportò soprattutto una scelta di coraggio non scontata. Come ha spiegato il capo dello Stato «significò combattere, rischiare di morire. Ma significò anche curare, accogliere perseguitati, testimoniare la propria umanità. Significò scrivere e parlare. Preparare con le idee nuove il tempo della libertà per tutti. Significò coraggio e speranza. Fu un atto di coraggio per le generazioni future». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 aprile 2021) Due discorsi pregnanti e decisi - quello die di- hanno messo al centro della vita del Paese le celebrazioni del 25, andando oltre l’occasione di circostanza. Entrambi hanno individuato numerose analogie tra la lotta di liberazione dal nazifascismo e la lotta di liberazione dal Covid andando a fondo su un movimento popolare - quello della Resistenza - che comportò soprattutto una scelta di coraggio non scontata. Come ha spiegato il capo dello Stato «significò combattere, rischiare di morire. Ma significò anche curare, accogliere perseguitati, testimoniare la propria umanità. Significò scrivere e parlare. Preparare con le idee nuove il tempo della libertà per tutti. Significò coraggio e speranza. Fu un atto di coraggio per le generazioni future».

