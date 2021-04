Juventus, cinque cessioni per rivitalizzare il monte ingaggi (Di lunedì 26 aprile 2021) Stagione deludente in casa Juventus e caccia al 4° posto per centrare almeno l’obiettivo Champions League in vista della prossima stagione. Obiettivo minimo, ma fondamentale, soprattutto in vista degli sviluppi del prossimo calciomercato Il calciomercato della Juventus potrebbe dipendere dalla possibile qualificazione o meno alla prossima Champions League. Punto interrogativo sulla conferma di Andrea Agnelli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 26 aprile 2021) Stagione deludente in casae caccia al 4° posto per centrare almeno l’obiettivo Champions League in vista della prossima stagione. Obiettivo minimo, ma fondamentale, soprattutto in vista degli sviluppi del prossimo calciomercato Il calciomercato dellapotrebbe dipendere dalla possibile qualificazione o meno alla prossima Champions League. Punto interrogativo sulla conferma di Andrea Agnelli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pccpla : RT @pavanmassimo: Mancano solo cinque partite e prestazioni come quella con la Fiorentina dimostrano che questa squadra dall’inizio non ha… - Agato_Agato : Prima mossa 40 punti in cinque partite. La Gazzetta dello Sport: Juve, la Champions è in pericolo: le cinque mosse… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Juve, la Champions è in pericolo: le cinque mosse per scacciare l'incubo: Juve, la Champions è in pericolo: le cinque… - sportli26181512 : Juve, la Champions è in pericolo: le cinque mosse per scacciare l'incubo: Juve, la Champions è in pericolo: le cinq… - GPeppe34N : RT @pavanmassimo: Mancano solo cinque partite e prestazioni come quella con la Fiorentina dimostrano che questa squadra dall’inizio non ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus cinque DIRETTA/ Sampdoria Juventus Primavera (risultato 1 - 1) video streaming tv: emozioni! ... nel complesso ecco a bilancio 17 successi per i bianconeri e solo otto vittorie dei liguri, con pure cinque pareggi. Va dunque aggiunto che l'ultimo testa a testa segnato tra Sampdoria e Juventus ...

Dea a forza 5: il sogno continua ...fila il traguardo europeo più prestigioso con un pokerissimo siglato da cinque interpreti diversi. C'è lo zampino dell'uomo in più del momento, quel Malinovskyi a segno per tre gare di fila (Juventus,...

Juventus a rischio Champions: calendario e incroci degli ultimi cinque turni di Serie A Sport Fanpage LIVE - Torino-Napoli 0-1 (11' Bakayoko): destro fantastico di Bakayoko, vantaggio Napoli! 11' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Zielinski appoggia a Bakayoko che con una serpentina si libera del pressing timido dei granata. Arriva in zona tiro e fa esplodere un destro imparabile per Sirigu. 1-0 Na ...

LIVE - Torino-Napoli 0-0: E’ iniziata la partita! 18.00 - Wilfred Singo, esterno del Torino, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi sappiamo che la partita sarà difficile. L'abbiamo preparata bene, speriamo ...

... nel complesso ecco a bilancio 17 successi per i bianconeri e solo otto vittorie dei liguri, con purepareggi. Va dunque aggiunto che l'ultimo testa a testa segnato tra Sampdoria e......fila il traguardo europeo più prestigioso con un pokerissimo siglato dainterpreti diversi. C'è lo zampino dell'uomo in più del momento, quel Malinovskyi a segno per tre gare di fila (,...11' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Zielinski appoggia a Bakayoko che con una serpentina si libera del pressing timido dei granata. Arriva in zona tiro e fa esplodere un destro imparabile per Sirigu. 1-0 Na ...18.00 - Wilfred Singo, esterno del Torino, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi sappiamo che la partita sarà difficile. L'abbiamo preparata bene, speriamo ...