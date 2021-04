Integratori per dimagrire: funzionano davvero? Come utilizzarli in maniera consapevole (Di lunedì 26 aprile 2021) Negli ultimi anni, è diventata sempre più frequente la proposta di Integratori per la perdita di peso, soprattutto sul web, che vantano proprietà miracolose di estratti miscele di principi attivi spesso accompagnati dall’aggettivo “naturale” e recapitati comodamente a casa. Una tematica molto delicata per la quale il Ministero della Salute ha pubblicato delle raccomandazioni specifiche, rese necessarie perché si tratta di Integratori rivolti a un pubblico fragile, spesso costituito da chi ha provato varie strade varie diete per la perdita di peso senza ottenere un risultato apprezzabile. “In commercio – spiega la dott.ssa Susanna Bramante, consulente della nutrizione – troviamo prodotti tra i più disparati: si va da quelli per aumentare la massa muscolare in chi fa sport, o per sopperire a eventuali carenze alimentari, specialmente in fasi ... Leggi su dilei (Di lunedì 26 aprile 2021) Negli ultimi anni, è diventata sempre più frequente la proposta diper la perdita di peso, soprattutto sul web, che vantano proprietà miracolose di estratti miscele di principi attivi spesso accompagnati dall’aggettivo “naturale” e recapitati comodamente a casa. Una tematica molto delicata per la quale il Ministero della Salute ha pubblicato delle raccomandazioni specifiche, rese necessarie perché si tratta dirivolti a un pubblico fragile, spesso costituito da chi ha provato varie strade varie diete per la perdita di peso senza ottenere un risultato apprezzabile. “In commercio – spiega la dott.ssa Susanna Bramante, consulente della nutrizione – troviamo prodotti tra i più disparati: si va da quelli per aumentare la massa muscolare in chi fa sport, o per sopperire a eventuali carenze alimentari, specialmente in fasi ...

