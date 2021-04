Appuntamento con la Superluna rosa (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella notte tra il 26 e il 27 aprile la Superluna rosa. L’astrofisico Masi: “Consiglio di osservare il nostro satellite al crepuscolo”. ROMA – Nella notte tra il 26 e il 27 aprile la Superluna rosa. Il primo Appuntamento con questo particolare e spettacolare fenomeno è in programma nell’ultima settimana del quarto mese dell’anno. Si tratta di un evento molto particolare e inedito. La Superluna è un termine non scientifico che indica quando la Luna si avvicina alla minima distanza della Terra. In questo caso è previsto alle 17:25 del 27 aprile, ma il fenomeno potrà essere visto sin dalla sera precedente. La ‘super’ Luna prevista per maggio In questa notte la Luna apparirà del 7% più grande rispetto al solito, ma la ‘super’ Luna è prevista a maggio. Nelle prossime settimane ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella notte tra il 26 e il 27 aprile la. L’astrofisico Masi: “Consiglio di osservare il nostro satellite al crepuscolo”. ROMA – Nella notte tra il 26 e il 27 aprile la. Il primocon questo particolare e spettacolare fenomeno è in programma nell’ultima settimana del quarto mese dell’anno. Si tratta di un evento molto particolare e inedito. Laè un termine non scientifico che indica quando la Luna si avvicina alla minima distanza della Terra. In questo caso è previsto alle 17:25 del 27 aprile, ma il fenomeno potrà essere visto sin dalla sera precedente. La ‘super’ Luna prevista per maggio In questa notte la Luna apparirà del 7% più grande rispetto al solito, ma la ‘super’ Luna è prevista a maggio. Nelle prossime settimane ...

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamento con Arriva la Sprint Race : ecco come cambia la Formula Uno La novità è stata approvata all'unanimità con 30 voti favorevoli sui 30 totali della commissione (... se diventerà un appuntamento fisso nel calendario F1, assegnerà punti in maniera decrescente ai ...

Atalanta, Gasperini profeta del calcio: il secondo posto lo aveva annunciato Quanto alle altrettante possibilità di riconquistare la Coppa Italia ne riparleremo con l'avvicinarsi dello storico appuntamento del 19 maggio a Reggio Emilia con la Juventus.

Appuntamento con la Superluna rosa DIRETTA ALLE 19,15 - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Formula 1 | Pirelli, l’anteprima del GP a Portimao Tutto pronto a Portimao per il prossimo Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Dopo lo spettacolo ammirato in Bahrain e in Emilia Romagna, il Circus è pronto a ...

Il teatro La Fenice riapre le porte al pubblico con un concerto dedicato ai giovani Il teatro La Fenice è tornato questa sera ad accogliere il pubblico in sala alzando il sipario sul concerto lirico “Verdi e la Fenice”, a cui ha partecipato in presenza un pubblico esclusivamente di g ...

