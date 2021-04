Pnrr | Draghi punta al 2026 E i partiti? La versione di Giacalone

Leggi su formiche

(Di domenica 25 aprile 2021) Il problema non era ai due terminali telefonici, ma dietro le spalle di chi era al telefono. Non ho dubbi sul fatto che Ursula von der Leyen e Mariosi siano intesi, resta aperta l’intesa o la non intesa con quanto ciascuno di loro rappresenta. La parte più consistente dei fondi messi a disposizione e raccolti dall’Ue sono destinati all’Italia. È più che ragionevole l’interesse della Commissione a come vengono spesi, in che tempi, con che obiettivi e con che speranze di riuscita. Non è un’ingerenza, semmai una garanzia. La fiducia che corre fra la presidente della Commissione e il presidente del Consiglio può essere massima e credo lo sia, ma questa non è una faccenda personale, è il rapporto fra un Paese membro e le istituzioni dell’Unione, ove a von der Leyen spetta la rappresentanza e difesa degli interessi collettivi. Quindi, dato il testo del ...