“Dear you”, la mostra per corrispondenza del MAMbo (Di domenica 25 aprile 2021) Resilienza: un termine di cui oggi si tende ad abusare, ma in questo caso risulta assai pertinente con il tema affrontato. I musei e le gallerie chiudono a causa dell’emergenza sanitaria? Niente paura, perché l’arte continua a sperimentare nuovi modi di espressione per evitare di spezzare il filo che lega indissolubilmente gli artisti al pubblico. A questo scopo è nato Dear you, un progetto a cura di Caterina Molteni e promosso dal MAMbo, il Museo d’Arte Moderna di Bologna. L’iniziativa consiste nell’invio di 6 lettere scritte da altrettanti artisti a tutti coloro che dal 19 febbraio al 14 marzo 2021, pagando un regolare biglietto, hanno fatto domanda dal sito on-line del museo. Di fatto, una mostra collettiva “per corrispondenza”. Ben 1211 persone da tutto il mondo hanno aderito alla proposta del ... Leggi su velvetmag (Di domenica 25 aprile 2021) Resilienza: un termine di cui oggi si tende ad abusare, ma in questo caso risulta assai pertinente con il tema affrontato. I musei e le gallerie chiudono a causa dell’emergenza sanitaria? Niente paura, perché l’arte continua a sperimentare nuovi modi di espressione per evitare di spezzare il filo che lega indissolubilmente gli artisti al pubblico. A questo scopo è natoyou, un progetto a cura di Caterina Molteni e promosso dal, il Museo d’Arte Moderna di Bologna. L’iniziativa consiste nell’invio di 6 lettere scritte da altrettanti artisti a tutti coloro che dal 19 febbraio al 14 marzo 2021, pagando un regolare biglietto, hanno fatto domanda dal sito on-line del museo. Di fatto, unacollettiva “per”. Ben 1211 persone da tutto il mondo hanno aderito alla proposta del ...

Advertising

LissyNeumair : RT @eroticostomp: Dear Selena bella heart di panna. We non have nemmeno for us and poi you have sbagliato presidente. Quello good and bono… - helenguee : RT @eroticostomp: @selenagomez @Palazzo_Chigi Dear Selena bella heart di panna. We non have nemmeno for us and poi you have sbagliato presi… - marry_me_chuck : RT @eroticostomp: @selenagomez @Palazzo_Chigi Dear Selena bella heart di panna. We non have nemmeno for us and poi you have sbagliato presi… - belovedkant : RT @eroticostomp: @selenagomez @Palazzo_Chigi Dear Selena bella heart di panna. We non have nemmeno for us and poi you have sbagliato presi… - lellavgianni : RT @eroticostomp: @selenagomez @Palazzo_Chigi Dear Selena bella heart di panna. We non have nemmeno for us and poi you have sbagliato presi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dear you Urban metamorphosis: Via Manzoni gutted by Democratic pickaxe ... published by Macchione, entitled " Cara Varese come sei cambiata " ("Dear Varese, how you've changed"). READ ALL OF THE INSTALMENTS Urban metamorphosis, seventh instalment: Via Manzoni gutted by ...

Film e serie tv sul razzismo da vedere per capire cosa sta succedendo Nello specifico, Dear White People è una serie tv sul razzismo che cerca di raccontare la ... The Hate You Give Questo film, basato sull'omonimo romanzo, anche se si presenta come un semplice dramma ...

“Dear you”, la mostra per corrispondenza del MAMbo Velvet Mag Dear you: lettere d’artista recapitate a casa Dear you è un progetto lanciato da MAMbo di Bologna: sei opere di artisti internazionali sono spedite a casa del pubblico tramite corrispondenza postale. La prima, firmata Dora García è in arrivo in ...

Caterina Molteni: Dear you, uno spazio intimo A museo attualmente aperto, mentre permane una situazione di incertezza destabilizzante dovuta all’andamento mutevole della pandemia da Covid-19, il MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna prosegue la s ...

... published by Macchione, entitled " Cara Varese come sei cambiata " ("Varese, how've changed"). READ ALL OF THE INSTALMENTS Urban metamorphosis, seventh instalment: Via Manzoni gutted by ...Nello specifico,White People è una serie tv sul razzismo che cerca di raccontare la ... The HateGive Questo film, basato sull'omonimo romanzo, anche se si presenta come un semplice dramma ...Dear you è un progetto lanciato da MAMbo di Bologna: sei opere di artisti internazionali sono spedite a casa del pubblico tramite corrispondenza postale. La prima, firmata Dora García è in arrivo in ...A museo attualmente aperto, mentre permane una situazione di incertezza destabilizzante dovuta all’andamento mutevole della pandemia da Covid-19, il MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna prosegue la s ...