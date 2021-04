Amici 20 | incredibile incidente davanti a tutti | si rompe in diretta – VIDEO

(Di domenica 25 aprile 2021) Episodio inaspettato durante l’ultimo serale di20, con l’che ha sorpreso. Andiamo a vedere cosa è successo durante la trasmissione. Il serale di20, come sempre, ha riservato tantissime sorprese e persino un. Infatti abbiamo visto come il protagonista di questa vicenda sia stato Alessandro Cavallo, uno dei ballerini in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ManuPdj1 : @AntoVitiello Incredibile come le domande con gli spunti più interessanti vengano dagli “amici di Twitch” - clabotta86j : RT @lisaquac81: Questo è lo sport che mi piace. Due squadre all'ennesimo incredibile scontro, una rivalità ormai storica, ma campioni ed av… - MrsEmicrania___ : @kymochis @Lauta70869442 @valereali22 @catarsiaddosso Anche io studio musica ed il timbro di raffaele è incredibile… - infoitcultura : Lorella Cuccarini a Verissimo confessa: “Amici? Macchina incredibile” - Lorenzo82663201 : @itslidiat @eiochenesoo Samuele ha fatto benissimo ad andare ad Amici per dimezzare le tempistiche nella danza. Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici incredibile

Ma è stato tramandato in modo. Al successo europeo hanno contribuito molti artisti, ... chiamandoci "italiani". Tutti quelli che amano la libertà si sentono rappresentati da Bella ...quanto poco costa un conto corrente bancario all'anno per il risparmiatore ... Ricorrere piuttosto ad un piccolo prestito da parte di parenti o. Approfondimento Come aprire un conto ...Episodio inaspettato durante l'ultimo serale di Amici 20, con l'incidente che ha sorpreso tutti. Andiamo a vedere cosa è successo durante la trasmissione.Il ballerino Alessandro, durante un'esibizione ad Amici di Maria De Filippi, ha rotto per sbaglio una sedia. Imprevisto in studio.