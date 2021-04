Un trattato a difesa della Terra E di chi la difende

Leggi su ilmanifesto

Era il 4 marzo del 2018 quando i rappresentanti di 24 paesi latinoamericani riuniti a Escazú, in Costa Rica, osservavano un minuto di silenzio in memoria di Berta Cáceres, il cui ritratto campeggiava nella sala del vertice, prima di adottare il primogiuridicamente vincolante in materia ambientale dell'America latina e l'unico al mondo a contenere disposizioni specifiche per la protezione dei difensori dell'ambiente. È lei, la dirigente ecologista del popolo lenca uccisa il 3 marzo 2016 in Honduras per …