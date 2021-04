**Covid: Viminale, 'controlli al mattino davanti a scuole e attività commerciali'** (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) - controlli nelle grandi città, a rischio assembramenti, soprattutto nei weekend e nelle giornate festive e prefestive. Particolare attenzione poi, con le riaperture, a scuole, negozi e attività commerciali. E' quanto prevede la circolare del Viminale inviata ai prefetti. Si ribadisce inoltre l'esigenza che i controlli siano compiuti con il pieno coinvolgimento anche delle polizie locali. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr. (Adnkronos) -nelle grandi città, a rischio assembramenti, soprattutto nei weekend e nelle giornate festive e prefestive. Particolare attenzione poi, con le riaperture, a, negozi e. E' quanto prevede la circolare delinviata ai prefetti. Si ribadisce inoltre l'esigenza che isiano compiuti con il pieno coinvolgimento anche delle polizie locali.

Advertising

PoliticaNewsNow : Covid, Viminale: controlli in locali e zone movida - TV7Benevento : **Covid: Viminale, 'controlli in locali e zone movida, riaperture attentamente monitorate'**... - lucaluca6464 : @Viminale Domanda. Il vaccino ancora non è il mio turno, il Covid per mia fortuna non l'ho avuto, il tampone per il… - SteAlbamonte : #covid, @VincenzoDeLuca: la mia idea è #ristoranti aperti fino le 23 e #coprifuoco dalle 23:30, con #controlli mass… -