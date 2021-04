WhatsApp, in arrivo la funzione per velocizzare i messaggi vocali (Di venerdì 23 aprile 2021) Utili sì, ma a volte anche fastidiosi. I messaggi vocali di WhatsApp sono croce e delizia di ogni fruitore dell’app di messaggistica più famosa al mondo. Non c’è niente di più comodo di mandare un messaggio ad un’amica che non si sente da un po’ mentre si fa una passeggiata e magari si hanno le mani impegnate. Quello ci potrebbe arrivare dall’altra parte però è un messaggio da 10 minuti, se non di più. E trovarsi di fronte a un audio così lungo potrebbe scoraggiare anche il nostro interlocutore. Quindi che si fa? Ci ha pensato WhatsApp. O meglio, ci sta pensando: è entrata infatti in fase di test che permetterà di velocizzare i messaggi audio. Presto sarà infatti possibile riprodurre un audio da 10 minuti in cinque, da sei in tre, e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 aprile 2021) Utili sì, ma a volte anche fastidiosi. Idisono croce e delizia di ogni fruitore dell’app distica più famosa al mondo. Non c’è niente di più comodo di mandare uno ad un’amica che non si sente da un po’ mentre si fa una passeggiata e magari si hanno le mani impegnate. Quello ci potrebbe arrivare dall’altra parte però è uno da 10 minuti, se non di più. E trovarsi di fronte a un audio così lungo potrebbe scoraggiare anche il nostro interlocutore. Quindi che si fa? Ci ha pensato. O meglio, ci sta pensando: è entrata infatti in fase di test che permetterà diaudio. Presto sarà infatti possibile riprodurre un audio da 10 minuti in cinque, da sei in tre, e ...

