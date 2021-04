Ucciso per un parcheggio, fermate 4 persone nel Napoletano (Di venerdì 23 aprile 2021) Quattro persone, ritenute responsabili dell'omicidio del 61enne Maurizio Cerrato, custode del Parco archeologico di Pompei assassinato lunedì sera a Torre Annunziata (Napoli), sono state fermate e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Quattro, ritenute responsabili dell'omicidio del 61enne Maurizio Cerrato, custode del Parco archeologico di Pompei assassinato lunedì sera a Torre Annunziata (Napoli), sono statee ...

Advertising

LegaSalvini : CRISTINA POZZI, CHE NEL 1981 PERSE TUTTA LA FAMIGLIA IN AUTO CON GRILLO, PARLA PER LA PRIMA VOLTA: 'HA UCCISO LA MI… - LegaSalvini : #GRILLO, CRISTINA POZZI PARLA PER LA PRIMA VOLTA: 'HA UCCISO LA MIA FAMIGLIA. CHIEDE DI ESSERE ARRESTATO? BENE, PAG… - DSantanche : Omicidi commissionati a ragazzini di 14 anni per 2mila euro. La lotta alla droga e a chi vende veleno è una priorit… - angiuoniluigi : RT @Corriere: L'aggressione scattata dopo una lite per motivi di parcheggio - Profilo3Marco : RT @Corriere: Ucciso dopo lite per il parcheggio scatta l’arresto per quattro persone -