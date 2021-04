Standard and Poor’s conferma il rating dell’Italia. Nel 2021 Pil a +4,7 per cento (Di venerdì 23 aprile 2021) Il nuovo report di Standard and Poor’s sull’Italia: rating confermato il rating BBB con outlook stabile. Pil a +4,7 per cento nel 2021. ROMA – Il nuovo report di Standard and Poor’s sull’Italia ha confermato il rating BBB con outlook stabile. “Nello scenario più negativo – si legge nel documento, riportato dall’Adnkronos – il rating si potrebbe abbassare se le nostre proiezioni di una ripresa economica seguita da una risanamento dei conti pubblici non si concretizzassero, o se crescenti passività potenziali dovute alle ampie garanzie fornite dal governo centrale si cristallizzassero nel suo bilancio“. “Il rating potrebbe essere abbassato – ha precisato ancora ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Il nuovo report diandsull’Italia:to ilBBB con outlook stabile. Pil a +4,7 pernel. ROMA – Il nuovo report diandsull’Italia hato ilBBB con outlook stabile. “Nello scenario più negativo – si legge nel documento, riportato dall’Adnkronos – ilsi potrebbe abbassare se le nostre proiezioni di una ripresa economica seguita da una risanamento dei conti pubblici non si concretizzassero, o se crescenti passività potenziali dovute alle ampie garanzie fornite dal governo centrale si cristallizzassero nel suo bilancio“. “Ilpotrebbe essere abbassato – ha precisato ancora ...

