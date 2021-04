LEGO R2-D2: ecco la data d’uscita del nuovo set di Star Wars (Di venerdì 23 aprile 2021) LEGO ha ufficialmente annunciato il nuovo set su Star Wars basato sull’insolente robot: R2-D2, vediamo insieme i dettagli e la data d’uscita Dopo i recenti annunci in merito alla saga di Star Wars, LEGO ha recentemente pubblicato una serie di immagini e video che immortalano uno dei personaggi più amati di Guerre Stellari. Carino quanto impertinente, il nuovo set LEGO rappresenterà R2-D2 in tutto il suo splendore. Costituito da ben 2314 mattoncini e con un altezza di 31 cm, il droide avrà diversi dettagli come, addirittura, uno scompartimento per riporre la spada laser! Vediamo insieme i dettagli e la data d’uscita del nuovo LEGO ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 aprile 2021)ha ufficialmente annunciato ilset subasato sull’insolente robot: R2-D2, vediamo insieme i dettagli e laDopo i recenti annunci in merito alla saga diha recentemente pubblicato una serie di immagini e video che immortalano uno dei personaggi più amati di Guerre Stellari. Carino quanto impertinente, ilsetrappresenterà R2-D2 in tutto il suo splendore. Costituito da ben 2314 mattoncini e con un altezza di 31 cm, il droide avrà diversi dettagli come, addirittura, uno scompartimento per riporre la spada laser! Vediamo insieme i dettagli e ladel...

