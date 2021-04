Astrazeneca, per l’Ema non cambia nulla: «Pochi dati. Sulla strategia vaccinale decidano gli Stati» (Di venerdì 23 aprile 2021) Seconde dosi, valutazioni dei rischi e del rapporto rischi benefici, raccomandazioni. Su Astrazeneca per l’Ema non cambia nulla dopo il parere provvisorio emesso oggi dal suo Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp). A chiarirlo è stata la stessa agenzia europea del farmaco, in una conferenza stampa in cui ha dato conto delle valutazioni del Comitato, chiarendo che i dati attualmente disponibili non sono sufficienti per aprire la strada a valutazioni diverse. l’Ema ha comunque ha specificato che le conclusioni «potrebbe cambiare non appena saranno disponibili nuovi dati». Sulla strategia vaccinale decidono gli Stati membri «Quello che abbiamo fatto in questa particolare occasione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Seconde dosi, valutazioni dei rischi e del rapporto rischi benefici, raccomandazioni. Supernondopo il parere provvisorio emesso oggi dal suo Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp). A chiarirlo è stata la stessa agenzia europea del farmaco, in una conferenza stampa in cui ha dato conto delle valutazioni del Comitato, chiarendo che iattualmente disponibili non sono sufficienti per aprire la strada a valutazioni diverse.ha comunque ha specificato che le conclusioni «potrebbere non appena saranno disponibili nuovi».decidono glimembri «Quello che abbiamo fatto in questa particolare occasione ...

emenietti : per farsi un'idea su rischi e benefici del vaccino di astrazeneca (grafico di @EMA_News) - Avvenire_Nei : Covid. L'Ema «ripromuove» il vaccino Astrazeneca: nessuna limitazione per fasce d'età - fattoquotidiano : FUORI DALLA PANDEMIA La prima ricerca ad ampio raggio sui dati reali della campagna vaccinale britannica porta buo… - LaGrevia : @loveandthecity_ Per Astrazeneca dopo le morti ci sono stati l’80% di rifiuti - ibakebecause : RT @emenietti: per farsi un'idea su rischi e benefici del vaccino di astrazeneca (grafico di @EMA_News) -