Superlega, Florentino Perez: “Juve e Milan ancora dentro, chi esce deve pagare una penalizzazione” (Di giovedì 22 aprile 2021) Due i concetti fondamentali: formalmente sono ancora tutti dentro. E chi esce paga. Florentino Perez ribalta la situazione legata alla Superlega, creata e distrutta nel giro di due giorni. Un terremoto scaturito dall’addio delle inglesi, seguite poi da tutte le altre. Italiane comprese, che ieri hanno rilasciato comunicati in cui annunciavano l’addio alla nuova lega. Il presidente del Real Madrid, intervenuto a El Larguero della Cadena Ser, ha voluto chiarire alcuni punti: “Ci hanno voluto uccidere, come se avessimo tirato una bomba atomica. In vita mia non avevo mai visto tanta aggressività. Aggressività di gente che non vuole perdere i propri privilegi”. Poi ha precisato: “La Superlega non è morta. Dicono che la Juventus se n’è andata, e non è così. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Due i concetti fondamentali: formalmente sonotutti. E chipaga.ribalta la situazione legata alla, creata e distrutta nel giro di due giorni. Un terremoto scaturito dall’addio delle inglesi, seguite poi da tutte le altre. Italiane comprese, che ieri hanno rilasciato comunicati in cui annunciavano l’addio alla nuova lega. Il presidente del Real Madrid, intervenuto a El Larguero della Cadena Ser, ha voluto chiarire alcuni punti: “Ci hanno voluto uccidere, come se avessimo tirato una bomba atomica. In vita mia non avevo mai visto tanta aggressività. Aggressività di gente che non vuole perdere i propri privilegi”. Poi ha precisato: “Lanon è morta. Dicono che lantus se n’è andata, e non è così. ...

