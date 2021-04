Serie A, dopo il fallimento Superlega si torna a parlare di salary cap (Di giovedì 22 aprile 2021) Vuole partire dal salary cap la nuova riforma della Serie A: dopo la Superlega, il mondo del calcio si muove verso una nuova sostenibilità Una guerra civile durata meno di 48 ore che potrà servire a porre nuove basi per un calcio più sostenibile: abbandonato il progetto Superlega, le squadre si preparano a discutere le prime mosse verso cambiamenti democratici e accolti da tutti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i presidenti dei club di Serie A avrebbero avuto dei contatti telefonici per discutere del terremoto passato e dei nuovi sviluppi in cantiere per il campionato italiano. Uno dei primi provvedimenti a poter vedere la luce è il salary cap, un tetto agli stipendi per ridurre le spese rendere l’economia calcistica meno aperta a ... Leggi su zon (Di giovedì 22 aprile 2021) Vuole partire dalcap la nuova riforma dellaA:la, il mondo del calcio si muove verso una nuova sostenibilità Una guerra civile durata meno di 48 ore che potrà servire a porre nuove basi per un calcio più sostenibile: abbandonato il progetto, le squadre si preparano a discutere le prime mosse verso cambiamenti democratici e accolti da tutti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i presidenti dei club diA avrebbero avuto dei contatti telefonici per discutere del terremoto passato e dei nuovi sviluppi in cantiere per il campionato italiano. Uno dei primi provvedimenti a poter vedere la luce è ilcap, un tetto agli stipendi per ridurre le spese rendere l’economia calcistica meno aperta a ...

