Romulus 2 ci sarà, le riprese a maggio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Romulus 2 stagione: l'epica targata Sky continuerà con altri episodi oppure si conclude dopo una stagione? Parla il regista. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 21 aprile 2021)2 stagione: l'epica targata Sky continuerà con altri episodi oppure si conclude dopo una stagione? Parla il regista. Tvserial.it.

Advertising

3cinematographe : Annunciata la stagione 2 di #Romulus. Sarà la serie italiana più ecosostenibile di sempre. #Sky - digitalsat_it : Quale occasione migliore del #NatalediRoma per dirvi che ci sarà la seconda stagione di Romulus! #Romulus2 - Sbloccante : RT @SkyItalia: Quale occasione migliore del #NatalediRoma per dirvi che ci sarà la seconda stagione di Romulus! #Romulus2 - SkyItalia : Quale occasione migliore del #NatalediRoma per dirvi che ci sarà la seconda stagione di Romulus! #Romulus2 - telesimo : #Sky annuncia la seconda stagione di #ROMULUS, il viaggio fra storia e leggenda della nascita di Roma firmato da… -