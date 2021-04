Gravissimo incidente in autostrada: due persone sono morte carbonizzate (Di mercoledì 21 aprile 2021) incidente mortale sull’autostrada A29 Palermo Mazara del Vallo questa mattina. Due persone sono morte carbonizzate all’interno dell’abitacolo di un’auto che si è schiantata all’altezza di una galleria nei pressi dello svincolo di Fulgatore, nel Trapanese. Due automobilisti coinvolti in un incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo sono morti carbonizzati nella vettura nella quale viaggiavano. L’incidente è avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore. Un’auto per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guard-rail, prendendo fuoco. Scattato l’allarme sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. La Polizia Stradale indaga sul ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 21 aprile 2021)mortale sull’A29 Palermo Mazara del Vallo questa mattina. Dueall’interno dell’abitacolo di un’auto che si è schiantata all’altezza di una galleria nei pressi dello svincolo di Fulgatore, nel Trapanese. Due automobilisti coinvolti in unsull'A29 Palermo-Mazara del Vallomorti carbonizzati nella vettura nella quale viaggiavano. L’è avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore. Un’auto per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guard-rail, prendendo fuoco. Scattato l’allarmeintervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118. La Polizia Stradale indaga sul ...

