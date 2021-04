Flop bando Ticosa, adesso è caccia ai colpevoli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intende fare chiarezza sulla debacle Ticosa il sindaco Mario Landriscina (foto), trasferendo tutti gli atti "alla commissione preposta, perché compia un'analisi accurata di quanto accaduto e quanto c'... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intende fare chiarezza sulla debacleil sindaco Mario Landriscina (foto), trasferendo tutti gli atti "alla commissione preposta, perché compia un'analisi accurata di quanto accaduto e quanto c'...

Advertising

lu_ci61 : RT @gdt62: #Roma alle ortiche , altro bando flop, città #savana via @repubblica @rep_roma Altro grande successo di @virginiaraggi https:/… - Rossana34446918 : RT @gdt62: #Roma alle ortiche , altro bando flop, città #savana via @repubblica @rep_roma Altro grande successo di @virginiaraggi https:/… - filippo95239679 : RT @gdt62: #Roma alle ortiche , altro bando flop, città #savana via @repubblica @rep_roma Altro grande successo di @virginiaraggi https:/… - Flory39546531 : RT @gdt62: #Roma alle ortiche , altro bando flop, città #savana via @repubblica @rep_roma Altro grande successo di @virginiaraggi https:/… - 57Davide : RT @gdt62: #Roma alle ortiche , altro bando flop, città #savana via @repubblica @rep_roma Altro grande successo di @virginiaraggi https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Flop bando Covid e scuola: un anno di false promesse. Tamponi, aule, autobus Edilizia L'utilizzo di altre strutture esistenti per ampliare gli spazi è stato, invece, un flop ... Il bando scade il 21 maggio. Classi - pollaio Nodo mai stato affrontato. "Non c'è solo l'insuperabile ...

Il caso Ticosa finisce in consiglio comunale. Le opposizioni: "La responsabilità è politica" Sono allibita dagli errori commessi nella procedura nel bando. La politica non può chiamarsi fuori".e giunta - ha detto il capogruppo del Pd in consiglio comunale Stefano Fanetti - Ennesimo flop ...

Flop bando Ticosa, adesso è caccia ai colpevoli IL GIORNO Flop bando Ticosa, adesso è caccia ai colpevoli Intende fare chiarezza sulla debacle Ticosa il sindaco Mario Landriscina (foto), trasferendo tutti gli atti "alla commissione preposta, perché compia un’analisi accurata di quanto accaduto e quanto c’ ...

Vendita case Ater, dopo il flop e la proroga esplode la protesta Presidio di Asia Usb e del Movimento per il diritto all’abitare davanti alla sede dell’Ater di Roma. Al centro: la gestione del patrimonio pubblico e il ruolo dell’ente nel quadro del disagio abitativ ...

Edilizia L'utilizzo di altre strutture esistenti per ampliare gli spazi è stato, invece, un... Ilscade il 21 maggio. Classi - pollaio Nodo mai stato affrontato. "Non c'è solo l'insuperabile ...Sono allibita dagli errori commessi nella procedura nel. La politica non può chiamarsi fuori".e giunta - ha detto il capogruppo del Pd in consiglio comunale Stefano Fanetti - Ennesimo...Intende fare chiarezza sulla debacle Ticosa il sindaco Mario Landriscina (foto), trasferendo tutti gli atti "alla commissione preposta, perché compia un’analisi accurata di quanto accaduto e quanto c’ ...Presidio di Asia Usb e del Movimento per il diritto all’abitare davanti alla sede dell’Ater di Roma. Al centro: la gestione del patrimonio pubblico e il ruolo dell’ente nel quadro del disagio abitativ ...