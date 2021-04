Amici 20, chi è Tancredi? Il padre è un volto noto del mondo della moda (Di mercoledì 21 aprile 2021) UNO DEI RAPPER DI Amici 20 Tancredi è l’unico rapper della squadra dei cantanti di Arisa e Lorella Cuccarini ad Amici 20. Il suo nome completo è Tancredi Cantù Rajnoldi e il padre lavora nel mondo dell’alta moda. LEGGI ANCHE Amici 20, SINTESI della QUINTA PUNTATA: UNA COMMOVENTE SORPRESA SUL PALCO BIOGRAFIA Tancredi Cantù Rajnoldi nasce a Milano nel 2001. L’intera famiglia ha una forte passione in comune per l’arte, difatti il padre è il direttore creativo della Maison Giorgio Armani. Inizia a scrivere musica già dal liceo. Ed è per questo che a soli 19 anni, ha tre singoli pubblicati su tutte le piattaforme streaming musicali. La sua formazione musicale ha luogo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) UNO DEI RAPPER DI20è l’unico rappersquadra dei cantanti di Arisa e Lorella Cuccarini ad20. Il suo nome completo èCantù Rajnoldi e illavora neldell’alta. LEGGI ANCHE20, SINTESIQUINTA PUNTATA: UNA COMMOVENTE SORPRESA SUL PALCO BIOGRAFIACantù Rajnoldi nasce a Milano nel 2001. L’intera famiglia ha una forte passione in comune per l’arte, difatti ilè il direttore creativoMaison Giorgio Armani. Inizia a scrivere musica già dal liceo. Ed è per questo che a soli 19 anni, ha tre singoli pubblicati su tutte le piattaforme streaming musicali. La sua formazione musicale ha luogo ...

