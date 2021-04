Quando la programmazione è un optional (Di martedì 20 aprile 2021) Sebbene il Def (Documento di Economia e Finanza) sia la cornice tecno-economica delle politiche governative, l’orizzonte da esso delineato dovrebbe essere condizionato dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ma di questo non siamo certi. Infatti, rispetto alla nota di aggiornamento della Nadef 2020 dello scorso anno, questo Def è sensibilmente differente: il Governo Conte e il Ministro Gualtieri avevano computato nella Nadef anche i fondi Ngeu (Next Generation European Union), mentre non è dato sapere se il Governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 aprile 2021) Sebbene il Def (Documento di Economia e Finanza) sia la cornice tecno-economica delle politiche governative, l’orizzonte da esso delineato dovrebbe essere condizionato dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), ma di questo non siamo certi. Infatti, rispetto alla nota di aggiornamento della Nadef 2020 dello scorso anno, questo Def è sensibilmente differente: il Governo Conte e il Ministro Gualtieri avevano computato nella Nadef anche i fondi Ngeu (Next Generation European Union), mentre non è dato sapere se il Governo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

logansette : @latwittipe @il_cappellini Si, l'unico motivo è quello economico. Vogliono garantirsi entrate certe nel tempo, per… - edasrkans : @auriyaman fa quei ratings all’episodio 39 dopo un anno intero di programmazione. inoltre alla fox non interessano… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @danieledv79: Quali sarebbero le riaperture 'fatte in questo modo', dato che c'è una programmazione ragionata? Con i lockdown, non ci so… - ParereLegale : @ramirez1951 @carloalberto l'interesse negativo è legato ai titoli a breve. quando emetti questi titoli ti ritrovi… - sciltian : RT @danieledv79: Quali sarebbero le riaperture 'fatte in questo modo', dato che c'è una programmazione ragionata? Con i lockdown, non ci so… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando programmazione 23 aprile giornata del libro. Le iniziative online a Magione ...alta voce L'idea di costituire un Circolo di lettori ad alta voce nasce a seguito del corso "Quando ... Un impegno da parte dell'amministrazione che prosegue con una programmazione on line strutturata in ...

'Minari' di Chung, il simbolo dell'inclusività nei cinema alla riapertura del 26 aprile 'Quando ho lasciato la scuola di cinema non mi interessava fare film personali, ero curioso delle ... ad_dyn Anche Sky Cinema prevede la programmazione in prima visione tv per mercoledì 5 maggio alle 21.

Quando la programmazione è un optional | il manifesto Il Manifesto Musei e pandemia. La didattica al Palazzo Ducale di Genova Maria Fontana, responsabile dei Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale, descrive programmi e strategie per mantenere attivo il legame con il pubblico ...

Microsoft Store cambia e si apre addirittura ai programmi Win32 Come cambia il Microsoft Store che presto accetterà anche gli storici programmi Win32 senza obbligare gli sviluppatori ad applicare modifiche.

...alta voce L'idea di costituire un Circolo di lettori ad alta voce nasce a seguito del corso "... Un impegno da parte dell'amministrazione che prosegue con unaon line strutturata in ...ho lasciato la scuola di cinema non mi interessava fare film personali, ero curioso delle ... ad_dyn Anche Sky Cinema prevede lain prima visione tv per mercoledì 5 maggio alle 21.Maria Fontana, responsabile dei Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale, descrive programmi e strategie per mantenere attivo il legame con il pubblico ...Come cambia il Microsoft Store che presto accetterà anche gli storici programmi Win32 senza obbligare gli sviluppatori ad applicare modifiche.