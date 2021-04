Portal 2 riceve ' Portal Reloaded' una mod che aggiunge 25 nuovi puzzle e un portale per viaggiare nel tempo

Leggi su eurogamer

(Di martedì 20 aprile 2021)2 ha celebrato il suo decimo anniversario questa settimana, e siccome all'orizzonte non c'è un terzo capitolo della serie, meglio celebrare l'anniversario con una bella mod cheun po' di nuove sfide al gioco. La modutilizza i solitii blu e arancioni, ma lancia anche un nuovoe verde che viaggia nel. Le due lineerali sono distanti 20 anni, e vi permettono di impostare i vostrinel passato per influenzare ciò che accade in futuro. Brillante, non trovate? Non solo, ma la modanche 25tutti da provare e che metteranno a dura prova il ...