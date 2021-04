Advertising

TV7Benevento : Superlega: Yonghong Li, 'è focalizzata solo su soldi, non è strada giusta'... - zazoomblog : Superlega Yonghong Li: “Tutta focalizzata sui soldi non è la strada giusta” - #Superlega #Yonghong #“Tutta - MCalcioNews : Yonghong Li: 'La Superlega è focalizzata su una cosa: i soldi!' - gilnar76 : Superlega, anche Yonghong Li si schiera: «Si basa tutto sui soldi» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - sportface2016 : #Superlega, parla l'ex presidente del #Milan #YonghongLi: 'Tutta focalizzata sui soldi' -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Yonghong

Con la baraonda attorno allatorna a parlareLi, ex presidente dell'AC Milan. È duro il suo attacco alla competizione In una giornata come oggi si fa davvero fatica a parlare d'altro. Il tema " SuperLeague " ...Commenta per primoLi, ex presidente del Milan, analizza le conseguenze che porterebbe laeuropea al calcio tramite un tweet: 'Laeuropea è tutta focalizzata su una cosa: i soldi! Beneficia ...Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "La Superlega europea è tutta focalizzata su una cosa: i soldi! Beneficia pochi, i privilegiati, non i tifosi! Dobbiamo impegnarci per rendere il calcio più inclusivo e m ...Superlega, le parole dell'ex presidente del Milan Yonghong Li: "Tutta focalizzata sui soldi, non è la strada giusta" ...