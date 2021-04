Se non è politicamente corretta non è una serie (Di domenica 18 aprile 2021) In ogni sceneggiatura oggi ci devono essere personaggi bianchi, africani, asiatici, lesbiche, gay... Tutto calibrato in nome del «rispetto per le minoranze», etniche o sessuali. Un pensiero militante che ormai si è fatto propaganda. Scorri le trame, e sembra di leggere una di quelle vecchie barzellette stantie con un italiano, un inglese e un francese. Solo che adesso sono un nero, un asiatico, una ragazza problematica, un gay, un'altra ragazza tutta d'un pezzo, possibilmente lesbica. O nera o asiatica o latina. Il cinema italiano - tra grandi applausi e commossi elogi - abolisce una volta e per sempre la censura, di cui praticamente nessuno ricordava l'esistenza, e di cui forse un domani sentiremo perfino la mancanza. E tocca rendersi conto che di occhiuto controllo sulle produzioni cinematografiche o televisive, ormai, non c'è più bisogno. Ci pensa il mainstream a mettere tutto in ... Leggi su panorama (Di domenica 18 aprile 2021) In ogni sceneggiatura oggi ci devono essere personaggi bianchi, africani, asiatici, lesbiche, gay... Tutto calibrato in nome del «rispetto per le minoranze», etniche o sessuali. Un pensiero militante che ormai si è fatto propaganda. Scorri le trame, e sembra di leggere una di quelle vecchie barzellette stantie con un italiano, un inglese e un francese. Solo che adesso sono un nero, un asiatico, una ragazza problematica, un gay, un'altra ragazza tutta d'un pezzo, possibilmente lesbica. O nera o asiatica o latina. Il cinema italiano - tra grandi applausi e commossi elogi - abolisce una volta e per sempre la censura, di cui praticamente nessuno ricordava l'esistenza, e di cui forse un domani sentiremo perfino la mancanza. E tocca rendersi conto che di occhiuto controllo sulle produzioni cinematografiche o televisive, ormai, non c'è più bisogno. Ci pensa il mainstream a mettere tutto in ...

