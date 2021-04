Mauro Covacich | Correre è come una droga

Advertising

dieguidos : “Sulla corsa” di Mauro Covacich: un inno d’amore dentro un lungo addio - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Sulla corsa Mauro Covacich editore La nave di Teseo EUR 14.25 - TRIESTE_news : 'Sulla corsa' di Mauro Covacich: un inno d'amore dentro un lungo addio - - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Sulla corsa Mauro Covacich editore La nave di Teseo EUR 14.25 - il_piccolo : Esce oggi per La nave di Teseo il nuovo libro di Mauro Covacich, “Sulla corsa”, global novel tutto dedicato alla gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Covacich

"Correre è una vertigine introspettiva, la ricerca di sé attraverso la fatica"., triestino di 56 anni, sposato e senza figli, laureato in filosofia, ex insegnante di liceo, è uno scrittore affermato . È anche un video performer. Ha un alter ego letterario che si ...160, euro 15; La nave di Teseo)" dello scrittore triestino di stanza a Roma, che io seguo dagli inizi in Mondadori quando penso sia stato pubblicato da editor del calibro di Antonio ...Lo scrittore Mauro Covacich racconta l’ossessione per il footing: "Non è una pratica sportiva, è una scelta esistenziale" ...Lo scrittore Mauro Covacich racconta l’ossessione per il footing: "Non è una pratica sportiva, è una scelta esistenziale" ...