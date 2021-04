Cazzano Sant’Andrea | scontro tra due auto | a bordo un uomo e una donna

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 aprile 2021) Incidente stradale nella mattinata di sabato 17 aprile in via Cave aS.Andrea, dove si è verificata una violenta collisione tra due, una Volkswagen Golf e un suv Bmw, condotti rispettivamente da une unadella zona. Tutto è avvenuto attorno alle 12.15 e fortunatamente non ci sono persone ferite. Problemi per il fondo stradale su cui si è riversata una ingente quantità d’olio, fuoriuscito dal motore della Golf. Glimobilisti coinvolti, per alcune divergenze sulla dinamica dell’incidente, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri.