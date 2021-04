App e giochi online, non è tutto oro quello che riluce (Di sabato 17 aprile 2021) Quando si tratta di internet, app e affini, non è sempre tutto oro quello che luccica. Molte nascondono infatti insidie che a una prima occhiata non si palesano, ma vengono fuori solo dopo uno studio attento. App Store iOS (Adobe Stock)Come quello condotto dallo sviluppatore Kosta Eleftheriou, che ha scoperto su App Store una applicazione di tipo “scam” apparentemente connotata come un gioco da bambini, ma in realtà nascondeva un casinò online. App Scam, le applicazioni che nascondono ben altro App Store (Adobe Stock)Quella di cui parliamo, che gira su iOS, si chiama “Jungle Runner 2k21” e, al momento del download su App Store, si presenta come un running game per bambini dai 4 anni in su. In verità, accedendo da una VPN o da un indirizzo IP situato in Turchia, un casinò online che usa ... Leggi su computermagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Quando si tratta di internet, app e affini, non è sempreoroche luccica. Molte nascondono infatti insidie che a una prima occhiata non si palesano, ma vengono fuori solo dopo uno studio attento. App Store iOS (Adobe Stock)Comecondotto dallo sviluppatore Kosta Eleftheriou, che ha scoperto su App Store una applicazione di tipo “scam” apparentemente connotata come un gioco da bambini, ma in realtà nascondeva un casinò. App Scam, le applicazioni che nascondono ben altro App Store (Adobe Stock)Quella di cui parliamo, che gira su iOS, si chiama “Jungle Runner 2k21” e, al momento del download su App Store, si presenta come un running game per bambini dai 4 anni in su. In verità, accedendo da una VPN o da un indirizzo IP situato in Turchia, un casinòche usa ...

