Roma, il Pd verso le primarie il 20 giugno: "Chi non partecipa aiuta la destra" (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – "Siamo e restiamo sempre al fianco della città nella lotta al virus ma oggi finalmente grazie agli straordinari risultati della campagna vaccinale nella nostra Regione, si riaccende la speranza che ci permette di rimetterci al lavoro per costruire insieme il mondo oltre il Covid 19, a partire dalle prossime amministrative. Per questo motivo ricordiamo che le primarie, da sempre nel DNA del PD e del centrosinistra, sono la via maestra per coinvolgere tutti gli elettori nelle scelte della nostra comunità politica". Lo dicono, in una nota congiunta, Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Andrea Casu, segretario Pd Roma a seguito di un incontro al Nazareno con Francesco Boccia, Responsabile nazionale autonomie territoriali ed enti locali della segreteria Letta.

Ultime Notizie dalla rete : Roma verso A maggio riaprono stadi, piscine e palestre: ecco come riparte lo sport in Italia Vaccini permettendo, l'Italia si avvia verso una fase di riaperture dopo i mesi di restrizioni ... il Governo ha dato il via libera il 25% degli spettatori nelle quattro partite all'Olimpico di Roma (...

Strootman: "Al Genoa sto bene, voglio dare il massimo per rimanere in Serie A" ... che con lui in campo e Ballardini in panchina ha ripreso la marcia verso una salvezza che sembra ... L'olandese ex Roma, che dopo la presentazione ufficiale non aveva più rilasciato interviste, ha ...

Elezioni Roma, Pd proporrà primarie per il 20 giugno Il Pd di Roma proporrà il 20 giugno come data per le primarie per le elezioni amministrative romane. “Siamo e restiamo sempre al fianco della città nella lotta al virus ma oggi finalmente grazie agli ...

Giostrai e ambulanti disperati in marcia verso Cagliari: “Tutti sotto la Regione, fate ripartire le sagre o dateci soldi” Clamorosa protesta degli ambulanti isolani, in centinaia lunedì arriveranno in via Roma: "Solinas, o fai riaprire le sagre o devi aiutarci: siamo disperati, abbiamo debiti sin sopra i capelli" ...

